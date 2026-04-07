В онлайн-банке ВТБ появятся сервисы для планирования отдыха и заказа продуктов

В онлайн-банке ВТБ появляются сервисы для решения повседневных задач. Клиенты уже могут планировать отдых и приобретать электронику, не выходя из банковского приложения, рассказали «Афише Daily» представители банка.
Скоро в обновленной версии ВТБ Онлайн можно будет приобрести одежду и косметику, заказать продукты, а также определиться с ужином и организовать досуг. За покупки, сделанные через приложение, клиенты получат повышенный кешбэк до 30%.
«Мы создаем единую площадку, где за счет глубокой интеграции с партнерами каждое действие экономит клиенту время и приносит выгоду. Наша амбиция — стать для каждого клиента ежедневным помощником, который делает жизнь проще и выгоднее», — поделился руководитель департамента партнерств, старший вице-президент банка Даниил Поколодный.
Первые предложения в категориях путешествий и шоппинга доступны в разделе «Живи с ВТБ». Там уже можно купить авиабилеты от крупнейших авиакомпаний, забронировать жилье для отпуска и заказать бытовую технику. Клиентам Почта Банка, которые перешли в ВТБ в рамках интеграции, эти сервисы тоже доступны.
В течение года в ВТБ Онлайн появятся и другие возможности. К примеру, в приложение добавят сервис развлечений, где будут продавать билеты на мероприятия — на спектакли, киносеансы, концерты и фестивали.
В банке утверждают, что среди преимуществ новых сервисов будут единый вход в них через ВТБ Онлайн и удобная авторизация через ВТБ ID. Возможность оплаты покупок через ВТБ Pay повысит удобство, безопасность и скорость расчетов, подчеркнули там.
Приложение ВТБ обновляется как с точки зрения функционала, так и дизайна. Новая версия уже стала доступна пользователям.