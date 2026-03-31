СМИ: оплата Apple ID со счета мобильного телефона перестала работать

Оплата Apple ID со счета мобильного телефона перестала работать, сообщил «Коммерсант». По словам издания, транзакция не проходит ни у МТС, ни у «Билайн», ни у T2.

При попытке пополнить Apple ID на экране появляется сообщение: «Оплата по мобильному телефону временно недоступна. Попробуйте еще раз позднее». Ранее РБК писал, что с 1 апреля владельцы iPhone не смогут пользоваться этой функцией.

СМИ утверждало, что такое указание операторам «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и T2) ​дал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании 28 марта. Один из источников РБК рассказал, что это требование власти объяснили необходимостью усложнить оплату VPN-сервисов.

Apple ID и привязанный к нему номер позволяют владельцам iPhone оплачивать сервисы Apple, подписки на приложения и игры в App Store, а также совершать покупки внутри них. Этот способ стал популярен в 2022 году, после того как Apple прекратила принимать банковские карты, выпущенные в России.

