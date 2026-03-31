Студия А24 показала трейлер хоррора «Закулисье» с Чивителем Эджиофором и Ренате Рейнсве

Фото: А24/YouTube

На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер хоррора «Закулисье» («Backrooms»), в котором главные роли исполнили Чиветель Эджофор («12 лет рабства», «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки») и Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность»).

Фильм снял режиссер Кейн Парсонс. В картине мужчина (Эджиофор) обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. Там, в пустых многочисленных помещениях, бродят неизвестные фигуры и слышны голоса.

Видео: А24/YouTube

Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рейнсве), но та не слишком-то верит его рассказу. Тогда мужчина решает доказать, что не сходит с ума. н берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.

«Все эти комнаты. Это место создает их. Это словно лабиринт, он продолжается и продолжается. Иногда я боюсь, что потеряюсь», — рассказывает герой в ролике. Вскоре его психотерапевт сама оказывается в мире, который он описывает.

Исследование мистического пространства, судя по видео, окажется пугающим. Что пара персонажей найдет в нем — станет известно 29 мая, когда картина выйдет в международный кинопрокат. В ней зрители увидят, помимо Эджиофора и Рейнсве, Марка Дюпласса, Финна Беннетта и Лукиту Максвелл.

В основу фильма лег ютуб-сериал Парсонса, который он запустил в 2022 году. Он набрал более 190 млн просмотров. Сценарий ленты написал Уилл Судик. Проект профинансировали А24 и Chernin Entertainment. Над хорром работали 21 Laps Entertainment и Atomic Monster. Среди продюсеров — Шон Леви и Джеймс Ван.

