В Москве установлен новый температурный рекорд

По данным географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, март стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве, начиная с 1779 года. Минувший месяц стал также самым солнечным мартом в Москве, начиная по меньшей мере с 1958 года. Март 2026 года также оказался на редкость сухим: месячная сумма осадков составила менее 13 мм, что втрое меньше климатической нормы.