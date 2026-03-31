Деми Мур в трейлере комедии «Модная братва»

Neon представила трейлер комедийного фильма «Модная братва». В зарубежный прокат картину выпустят 22 мая.
Лента рассказывает о компании девушек, которые начинают грабить модные магазины. Их новой жертвой становится влиятельная бизнесвумен.
В главных ролях снялись Кеке Палмер, Деми Мур, Лейкит Стэнфилд, Наоми Экки, Эйза Гонсалес, Поппи Лью, Тейлор Пейдж и Уилл Поултер. Режиссером и сценаристом фильма выступил Бутс Райли («Простите за беспокойство»). Впервые комедию показали 12 марта на фестивале SXSW.