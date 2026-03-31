Рейв на теннисном корте и космические инсталляции: фестиваль НУР раскрыл новые детали программы
Деми Мур в трейлере комедии «Модная братва»
В США снимут мини-сериал про Джеффри Эпштейна
Парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля
В Москве хозяева бросили 11-летнего кота Барсика в аэропорту и улетели
Жюри Букеровской премии объявило шорт-лист 2026 года
Barbie Dream Fest во Флориде назвали кошмаром и сравнили с провальной выставкой о Вилли Вонке
Опрос: каждый пятый россиянин планирует путешествие этой весной
Праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня
Пятый сезон «Беспринципных» выйдет этой весной
Глава Минтранса: доставка пиццы дронами станет обыденностью в России через 3–4 года
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Ty Dolla $ign выступит в России
Минпросвещения опровергло информацию о введении обязательного второго иностранного языка в школах
Дуа Липа станет куратором Лондонского литературного фестиваля
Сиквел триллера «Горничная» выйдет в декабре 2027 года
Зендая планирует взять паузу после насыщенного проектами года
«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
«Коммерсант»: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN

Премия «Ясная Поляна» выпустила лонг-лист номинации «Иностранная литература»

Фото: t.me/yppremiaru

Крупнейшая ежегодная литературная премия России «Ясная поляна» опубликовала лонг-лист номинации «Иностранная литература». В него вошли книги «Креольская нация» Жузе Эдуарду Агуалузы, «Не река» Сельвы Альмада, «Лимберлост» Робби Арнотт, «Имена Фелисы» Хуана Габриеля Васкеса, «Симпати Тауэр Токио» Риэ Кудан, «Белая линия ночи» Халид ан-Насрулла, «Масло» Асако Юзуки, «Ночной страж» Джейн Энн Филлипс и другие.

Победителя объявят на торжественной церемонии в Москве в октябре 2026 года. Автор получит 1,2 млн рублей, а переводчик — 500 тыс. рублей.

Лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» за 2025 год в номинации «Иностранная литература» стал китайский писатель, Нобелевский лауреат Мо Янь с романом «Смерть пахнет сандалом». Награду разделили переводчики книги на русский язык — Игорь Егоров (посмертно) и Кирилл Батыгин.

Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л.Н.Толстого и компанией Samsung Electronics. В библиотеке премии почти 1000 российских и зарубежных книг. Премия вручается в двух основных и трех специальных номинациях, в том числе отмечает специальным призом компании Samsung книгу, выбранную читателями в открытом интернет-голосовании. 

