Премия «Ясная Поляна» выпустила лонг-лист номинации «Иностранная литература»

Крупнейшая ежегодная литературная премия России «Ясная поляна» опубликовала лонг-лист номинации «Иностранная литература». В него вошли книги «Креольская нация» Жузе Эдуарду Агуалузы, «Не река» Сельвы Альмада, «Лимберлост» Робби Арнотт, «Имена Фелисы» Хуана Габриеля Васкеса, «Симпати Тауэр Токио» Риэ Кудан, «Белая линия ночи» Халид ан-Насрулла, «Масло» Асако Юзуки, «Ночной страж» Джейн Энн Филлипс и другие.
Победителя объявят на торжественной церемонии в Москве в октябре 2026 года. Автор получит 1,2 млн рублей, а переводчик — 500 тыс. рублей.
Лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» за 2025 год в номинации «Иностранная литература» стал китайский писатель, Нобелевский лауреат Мо Янь с романом «Смерть пахнет сандалом». Награду разделили переводчики книги на русский язык — Игорь Егоров (посмертно) и Кирилл Батыгин.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л.Н.Толстого и компанией Samsung Electronics. В библиотеке премии почти 1000 российских и зарубежных книг. Премия вручается в двух основных и трех специальных номинациях, в том числе отмечает специальным призом компании Samsung книгу, выбранную читателями в открытом интернет-голосовании.