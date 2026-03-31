В США снимут мини-сериал про Джеффри Эпштейна

Sony Pictures Television разрабатывает мини-сериал про Джеффри Эпштейна, пишет Variety. Если проект найдет поддержку и выйдет на экраны, это будет первый сериал о деле Эпштейна, отмечает издание.
Проект будет основан на книге «Извращение правосудия: история Джеффри Эпштейна» Джули К.Браун — журналистки издания Miami Herald, которая привлекла внимание к Эпштейну и его преступлениям. Ее сыграет Лора Дерн.
Шэрон Хоффман («Миссис Америка», «Карточный домик») напишет сценарий и выступит в качестве исполнительного продюсера и сошоураннера вместе с Эйлин Майерс («Мастера секса»).
В книге Браун повествуется о ее многолетнем расследовании, в ходе которого были выявлены 80 пострадавших и которое привело к арестам Эпштейна и Гислейн Максвелл. Создатели сериала говорят, что в нем расскажут о «взрывном репортаже репортера-расследователя, разоблачающего секретную сделку о признании вины между Эпштейном и федеральными прокурорами».
Судебное разбирательство против миллиардера Джеффри Эпштейна началось в 2005 году. Тогда его обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году бизнесмен, которому грозил пожизненный срок, признал вину и получил всего 13 месяцев заключения. Это вызвало скандал в мировых СМИ, которые писали, что Эпштейн смог уйти от наказания, потому что обеспечивал несовершеннолетними девушками политиков и селебрити.
В 2019 году миллиардера вновь арестовали, вменив новые обвинения, в том числе торговлю людьми. Ему грозило до 45 лет лишения свободы. Спустя месяц его нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме. Инцидент породил огромное количество теорий заговора: многие утверждали, что Эпштейн не совершал суицида, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.