Парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале департамента транспорта.
«Московскому трамваю исполняется 127 лет. К этой дате мы подготовили большой подарок для жителей и гостей города. 4 апреля состоится традиционный Парад трамваев — 16 исторических вагонов разных поколений выйдут на улицы столицы. Это уникальная возможность увидеть технику прошлого в движении», — рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.
Старт парада — в 11:30. Маршрут протянется от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, где с 12:00 до 17:00 состоится выставка ретротранспорта.
Планируются:
- интерактивные зоны в духе 1930-х годов и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет;
- выставка исторических костюмов сотрудников трамвайного комплекса.
- фотозоны и стойки с моментальной печатью фотографий.
- детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры.
- бесплатные еда и напитки.
- музыкальные выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.
- в 16:00 концерт хедлайнера праздника — Юлии Савичевой.