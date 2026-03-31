Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/агентство «Москва»

Парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале департамента транспорта.

«Московскому трамваю исполняется 127 лет. К этой дате мы подготовили большой подарок для жителей и гостей города. 4 апреля состоится традиционный Парад трамваев — 16 исторических вагонов разных поколений выйдут на улицы столицы. Это уникальная возможность увидеть технику прошлого в движении», — рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.

© Фото: департамент транспорта

Старт парада — в 11:30. Маршрут протянется от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, где с 12:00 до 17:00 состоится выставка ретротранспорта. 

Планируются:

  • интерактивные зоны в духе 1930-х годов и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет;
  • выставка исторических костюмов сотрудников трамвайного комплекса. 
  • фотозоны и стойки с моментальной печатью фотографий. 
  • детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры. 
  • бесплатные еда и напитки. 
  • музыкальные выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.
  • в 16:00 концерт хедлайнера праздника — Юлии Савичевой.
Расскажите друзьям