Рейв на теннисном корте и космические инсталляции: фестиваль НУР раскрыл новые детали программы

С 28 по 31 мая в Казани пройдет фестиваль медиаискусства НУР. Событие охватит более 10 локаций по всему городу и объединит художников и музыкантов со всего мира.
Впервые на фестивале выступит московская студия КБДЮК с инсталляцией «Объект Хога», названной в честь одноименной редкой галактики. Студия radugadesign покажет Punching boy — работу в эстетике аркад 1990-х.
Интернациональный коллектив ТУНДРА представит подвешенную многогранную сферу DOT. Студия Сетап вместе с T2 переработает сетап для рейва в инсталляцию РАХ: три световых кольца и сотни лазеров станут объектом, напоминающим космический корабль.
Посетители фестиваля впервые смогут попасть в Городской магистрат — закрытый памятник XVIII века на главной пешеходной улице Казани. Медиарт также появится в театральной резиденции «Особняк Демидова» (роботизированный перформанс Дмитрия Масаидова и Николая Попова), креативном кластере «Адонис» (композиция Chord 16:3 Саши Соколова) и на Спасской башне Казанского кремля (маппинг-шоу).
30 мая, в третий день фестиваля, впервые на крытом теннисном корте площадью 3000 квадратных метра в клубе «Лайм» пройдет музыкальная программа. В первой волне артистов: техно-дуэт из Беларуси Police in Paris с хитами «Astro», «Creep» и «Crush» (последние два вошли в фильм A24 «Плохая девочка»); Иван Логос; резидент петербургского клуба Blank Novikov; музыкальный резидент Samovar Alfij, участник фестивалей Signal, Zvook, «Компас», «Ритм Гор», Union и М.И.Р.