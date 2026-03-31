Жюри Букеровской премии объявило шорт-лист 2026 года

Организаторы Букеровской премии объявили шорт-лист 2026 года, говорится на сайте проекта.
В него вошли шесть произведений: «Ведьма» Мари Ндьяй, «На Земле как она есть» Аны Паулы Майи, «Режиссер» Даниэля Кельмана, «Та, кто остается» Рене Карабаш, «В Тегеране тихие ночи» Шиды Базьяр, «Тайваньский травелог» Ян Шуан-цзы.
Победителя объявят 19 мая на церемонии в музее Тейт Модерн в Лондоне. Международная Букеровская премия 2026 года присуждается при поддержке благотворительного фонда Bukhman Philanthropies.
Призовой фонд в размере 50 тыс. фунтов стерлингов делится поровну между автором и переводчиком. Каждая работа, вошедшая в шорт-лист, будет награждена призом в размере 5000 фунтов стерлингов: 2500 фунтов стерлингов автору и 2500 переводчику.