Ty Dolla $ign выступит в России
Пятый сезон «Беспринципных» выйдет этой весной
Глава Минтранса: доставка пиццы дронами станет обыденностью в России через 3–4 года
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Минпросвещения опровергло информацию о введении обязательного второго иностранного языка в школах
Дуа Липа станет куратором Лондонского литературного фестиваля
Сиквел триллера «Горничная» выйдет в декабре 2027 года
Зендая планирует взять паузу после насыщенного проектами года
«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
«Коммерсант»: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис
СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили

Праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Spbkinoforum/Wikimedia

Праздник для выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге состоится в этом году 27 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Начинаем подготовку к главному празднику выпускников — „Алые паруса“», — сказал он. Беглов назвал праздник одним из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге.

Первые «Алые паруса» прошли в Ленинграде 27 июня 1968 года. В этот день впервые по Неве прошла бригантина под алыми парусами, ставшая впоследствии главным символом для выпускников города. Традиция прервалась в 1979 году, но ее возрождение состоялось 24 июня 2005 года.

В прошлом году петербуржцам запретили находиться на Дворцовой и Университетской набережных во время репетиции «Алых парусов». Сотрудники полиции по громкоговорителю попросили собравшихся горожан покинуть улицы.

Расскажите друзьям