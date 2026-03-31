Пятый сезон «Беспринципных» выйдет этой весной

Премьера пятого сезона сериала «Беспринципные» состоится уже этой весной, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Кинопоиска». Производством занимаются компании «Медиаслово» и «Плюс Студия».
К прежнему актерскому составу присоединились новые исполнители: Алена Хмельницкая, Лео Канделаки, Александр Мизев, Зоя Фуць, Алика Смехова, Ольга Дибцева. Хмельницкая предстанет в образе могущественной бизнес-леди и фанатки здорового образа жизни Анны Генриевской — единственной женщины на Патриарших, которую Валентина (Кристина Бабушкина) считает «приблизительно равной себе».
Именно благодаря ей у генерала Хадякова (Николай Фоменко) появится новая, абсолютно фантастическая цель — пробежать марафон! Лео Канделаки сыграет Марка — гувернера мечты, который примет на себя заботу о сыне Веры (Надежда Михалкова), чтобы дать ей наконец возможность устроить личную жизнь после расставания с Ромой (Юрий Колокольников) и пересмотреть свои взгляды на мужчин.
В роли одного из поклонников Веры зрители увидят Александра Мизева. Зоя Фуць сыграет клиентку Оли (Анна Слю), которую попытается соблазнить Славик (Павел Деревянко). А Олина подружка в исполнении Екатерины Кабак поможет вывести летописца Патриков на чистую воду. Кроме того, Алика Смехова вновь предстанет в роли эзотерической звезды района — гадалки с уникальными коммуникационными навыками и возможностями.
После «Беспринципных в Питере» действие сериала возвращается в Москву, куда переезжают также критик Георгий (Игорь Верник) с супругой Анной (Александра Ребенок). Здесь героя ждет большая должность, а их с Анной отношения — новые проверки на прочность. Из Петербурга на Патрики вернется продюсер Сергей (Максим Лагашкин), который в этот раз будет проворачивать авантюры вместе с новой героиней Светой (Ольга Дибцева).
Сменившие деревенскую жизнь на столичную дольче вита героини Ирины Пеговой и Ксении Утехиной — тоже на Патриарших: Дарья открыла магазин свежих фермерских продуктов и все не оставляет попыток выгодно пристроить замуж дочь Аленку, которая никак не вписывается в шаблон типичной городской охотницы за миллионерами. В фокусе «Беспринципных» также остаются Паша (Павел Табаков) с Юлей (Аглая Тарасова).
Над пятым сезоном работали два режиссера: Заур Засеев («Беспринципные в Питере») и Тина Баркалая («Жемчуг»). Авторы сценария — Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко, Юлия Абрамчик.