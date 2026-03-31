Ty Dolla $ign выступит в России
Праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня
Пятый сезон «Беспринципных» выйдет этой весной
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Минпросвещения опровергло информацию о введении обязательного второго иностранного языка в школах
Дуа Липа станет куратором Лондонского литературного фестиваля
Сиквел триллера «Горничная» выйдет в декабре 2027 года
Зендая планирует взять паузу после насыщенного проектами года
«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
«Коммерсант»: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис
СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили

Глава Минтранса: доставка пиццы дронами станет обыденностью в России через 3–4 года

Фото: sohailnj/Unsplash

Дроны будут доставлять пиццу вместо курьеров через три-четыре года, предположил в интервью РИА «Новости» министр транспорта России Андрей Никитин.

«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум [до введения дронов в доставку]», — сказал Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума.

Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1–3 апреля 2026 года в Петербурге.

Недавно в Японии создали и испытали дроны-молниеотводы. Они могут подниматься к грозовым облакам и направлять на себя молнии, защищая тем самым здания, людей и инфраструктуру. Это первый подобный проект в мире, утверждают разработчики.

