Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу к Роскомнадзору и признал законным ограничение доступа на территории России к видеохостингу YouTube. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Жалобу подала бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*. В пресс-службе отметили, что суд первой инстанции пришел к выводу о том, что административное исковое заявление подано лицом, не обладающим правом на его подачу.
«В апелляционной жалобе представитель истца указал, что суд рассмотрел требования по существу без исследования доказательств, а это нарушает права истца на судебную защиту. Административная коллегия Московского городского суда оставила определение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
При этом YouTube в России официально не заблокирован. Но работу сервиса замедляют с 2024 года.
24 июля 2024 года пресс-служба «Ростелекома» сообщила об ухудшении качества загрузки видео на платформе. На следующий день, 25 июля, Александр Хинштейн, тогда глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах за нарушение российских законов.
В августе пользователи столкнулись с практической невозможностью загружать ролики YouTube через фиксированный интернет, а в декабре 2024 года было зафиксировано новое падение скорости сервиса. По данным Google, трафик YouTube в России упал примерно на 80% по сравнению с началом июля 2024 года.
* Фарида Курбангалеева внесена в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов на территории РФ.