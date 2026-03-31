Barbie Dream Fest во Флориде назвали кошмаром и сравнили с провальной выставкой о Вилли Вонке

Фестиваль Barbie Dream, организованный Mattel во Флориде, обернулся разочарованием для посетителей, заплативших за билеты до 450 долларов.
Вместо обещанных «интерактивных развлечений», «уникальной программы» и «звездных панелей» гости обнаружили лишь несколько торговых точек, каток и почти пустой «дом мечты».
Теперь посетители Barbie Dream Fest требуют возврата денег, но представители Mattel пока хранят молчание. В соцсетях мероприятие назвали кошмаром и сравнили с провальной выставкой о Вилли Вонке в Глазго 2024 года.
Тот фестиваль, рекламировавшийся как «праздник сладости и воображения», закрылся через несколько часов после открытия, а разгневанные родители называли его обманом.
Позже выяснилось, что сценарий для актеров был сгенерирован нейросетью и представлял собой 15-страничную бессмыслицу. История провала легла в основу документального фильма «Вонка: Скандал, потрясший Британию».