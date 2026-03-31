Дуа Липа станет куратором Лондонского литературного фестиваля

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Fulwell 73

Дуа Липа выступит куратором Лондонского литературного фестиваля 2026 года. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие, которое пройдет с 21 октября по 1 ноября, станет 19-м выпуском старейшего литературного фестиваля города. Липа будет курировать события в первый уикенд (24–25 октября), а также мероприятия на протяжении всего фестиваля в сотрудничестве со своим книжным клубом Service95.

В 2023 году Липа запустила книжный клуб Service95, в рамках которого каждый месяц выбирает книгу и записывает подкаст с ее автором. Комментируя кураторство, Липа сказала:

«Чтение было моим якорем на протяжении всех глав моей жизни — от того времени, когда я была новенькой в школе в новой стране, до поиска тихого убежища в турах. Курирование Лондонского литературного фестиваля — это сбывшаяся мечта. Я очень рада возможности погрузиться в одну из моих самых больших страстей: книги и блестящие умы, стоящие за ними».

Художественный руководитель Саутбэнк Центра Марк Болл назвал Липу «вдохновителем нового поколения читателей». Программа фестиваля будет включать встречи с любимыми писателями певицы и бесплатные мероприятия. Полная информация о программе ожидается летом.

Расскажите друзьям