Ty Dolla $ign выступит в России
Минпросвещения опровергло информацию о введении обязательного второго иностранного языка в школах
Дуа Липа станет куратором Лондонского литературного фестиваля
Сиквел триллера «Горничная» выйдет в декабре 2027 года
«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
Коммерсант: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис
СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили
В 73 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС
Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»
Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля

Зендая планирует взять паузу после насыщенного проектами года

Фото: A24

Зендая заявила, что после серии громких премьер в 2026 году может временно исчезнуть из публичного пространства. В интервью Fandango актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.

В 2026 году у актрисы запланировано сразу несколько крупных проектов: «Вот это драма!», третий сезон «Эйфории», «Человек-паук: Совершенно новый день», «Дюна: Часть третья», «Одиссея» и, возможно, «Мстители: Доктор Дум».

Ближайшая премьера — «Вот это драма!», которая выйдет 3 апреля. В фильме режиссера Кристоффера Боргли актриса сыграла Эмму Харвуд — сотрудницу книжного магазина, готовящуюся к свадьбе с героем Роберта Паттинсона. Их отношения оказываются под угрозой после неожиданного открытия.

Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится 12 апреля. Летом выйдут «Одиссея» Кристофера Нолана (17 июля) и новый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом (31 июля). В декабре ожидается релиз третьей части «Дюны», а также возможный выход ленты «Мстители: Доктор Дум».

