Зендая планирует взять паузу после насыщенного проектами года

Зендая заявила, что после серии громких премьер в 2026 году может временно исчезнуть из публичного пространства. В интервью Fandango актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценит их поддержку.
В 2026 году у актрисы запланировано сразу несколько крупных проектов: «Вот это драма!», третий сезон «Эйфории», «Человек-паук: Совершенно новый день», «Дюна: Часть третья», «Одиссея» и, возможно, «Мстители: Доктор Дум».
Ближайшая премьера — «Вот это драма!», которая выйдет 3 апреля. В фильме режиссера Кристоффера Боргли актриса сыграла Эмму Харвуд — сотрудницу книжного магазина, готовящуюся к свадьбе с героем Роберта Паттинсона. Их отношения оказываются под угрозой после неожиданного открытия.
Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится 12 апреля. Летом выйдут «Одиссея» Кристофера Нолана (17 июля) и новый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом (31 июля). В декабре ожидается релиз третьей части «Дюны», а также возможный выход ленты «Мстители: Доктор Дум».