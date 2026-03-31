«Лента.ру» выпустила спецпроект к 45-летию Ленинградского рок-клуба

«Лента.ру» представила цикл материалов, приуроченный к 45-летию Ленинградского рок-клуба — первого официально признанного объединения рок-музыкантов в СССР.
Спецпроект объединяет архивные документы, исторические реконструкции и воспоминания участников рок-движения. Авторы рассказывают, как формировалась сцена, какие ограничения накладывала цензура и как менялось отношение советских властей к альтернативной музыке.
Отдельные материалы посвящены малоизвестным аспектам истории клуба. Так, музыкант Олег Гаркуша утверждает, что в создании площадки участвовали представители КГБ, рассматривавшие ее как инструмент наблюдения за молодежной средой.
Авторы цикла показывают, как клуб одновременно становился «точкой сборки» русского рока и инструментом контроля: здесь проходили легендарные концерты и фестивали, но при этом фиксировались настроения и высказывания музыкантов.
Отсчет истории рок-клуба ведется с 7 марта 1981 года, когда в Ленинграде состоялся первый концерт с участием групп «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне».