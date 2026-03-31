Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»

Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
Коммерсант: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис
СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили
В 73 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС
Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»
Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля
Rambler&Co: больше всего россияне любят бытовой и абсурдный юмор
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года
Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням
«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды
Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер

Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»

Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил об обновлениях в команде и представил новую визуальную концепцию, говорится в пресс-релизе мероприятия. Событие пройдет с 28 мая по 1 июня 2026 года в Великом Новгороде при поддержке министерства культуры и правительства Новгородской области.

Программным директором фестиваля с этого года становится Трифон Бебутов. Это основатель и генеральный продюсер медиа Dreamcast, бывший главный редактор журнала «Правила жизни» и нынешний ​​редакционный директор «Афиши Daily». 

«Для меня большая честь присоединиться к команде фестиваля „Новое движение“ в роли программного директора. Я искренне благодарен Максиму Королеву и Артему Михалкову за доверие и приглашение стать частью этого важного процесса. Убежден, что „Новое движение“ сегодня — это не просто фестиваль, а точка сборки новых имен, новых голосов и новых смыслов, которые будут определять будущее кино — как для зрителей, так и для индустрии», — отметил он. 

© Фото: пресс-служба фестиваля

Куратором Кинорынка авторского кино стала Ханна Мироненко — киновед и  сооснователь Eastwood Agency, выпускница ВГИК (мастерская Кирилла Разлогова) и Ягеллонского университета. Она более 15 лет занимается продвижением фильмов на фестивали и сотрудничала с такими смотрами San Sebastian International Film Festival, Camerimage, Helsinki DocPoint, ММКФ. Выступала приглашенным экспертом в деловых программах IFF Rotterdam, Tampere FF, Go Short и других.

Новую визуальную концепцию фестиваля разработал художник и дизайнер Константин Чирков. «Я решил полностью переработать айдентику фестиваля, но не искать сложных метафор. Символом движения для меня стал образ стрелки, и далее я собрал композицию из нескольких стрелок. Этот динамичный графический элемент стал основой ключевого изображения фестиваля — символом движения, развития и поддержки», — рассказал художник.

По его словам, позже появился образ человека, летящего на воздушных шарах. Так Чирков изобразил креатора, чьи воздушные шары — идеи, которых не всегда достаточно для раскрытия творческого потенциала. 

© Иллюстрация: пресс-служба

«“Новое движение» — это молодой фестиваль, который развивается вместе с индустрией и молодыми авторами. Нам важно, чтобы он отражал это движение — открытость новому, готовность к эксперименту и диалогу. Новые участники команды — это естественное продолжение той логики, в которой фестиваль задумывался и развивается сегодня», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

«Третий фестиваль — это уже не старт, а движение вперед. Наш смотр задумывался как пространство для молодых авторов, и сегодня он начинает обретать собственный масштаб и голос. „Новое движение“ становится важной точкой для индустрии и местом, куда возвращаются — для нас это знак того, что выбранное направление работает и может развиваться дальше. Мы прикладываем все усилия, чтобы фестиваль продолжал расти, сохраняя свою открытость новому и внимание к авторам», — пояснил генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.

Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году. В 2026 году во второй раз пройдет Кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, платформам, фестивальным селекторам и потенциальным партнерам.

