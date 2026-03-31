Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»

«“Новое движение» — это молодой фестиваль, который развивается вместе с индустрией и молодыми авторами. Нам важно, чтобы он отражал это движение — открытость новому, готовность к эксперименту и диалогу. Новые участники команды — это естественное продолжение той логики, в которой фестиваль задумывался и развивается сегодня», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.



«Третий фестиваль — это уже не старт, а движение вперед. Наш смотр задумывался как пространство для молодых авторов, и сегодня он начинает обретать собственный масштаб и голос. „Новое движение“ становится важной точкой для индустрии и местом, куда возвращаются — для нас это знак того, что выбранное направление работает и может развиваться дальше. Мы прикладываем все усилия, чтобы фестиваль продолжал расти, сохраняя свою открытость новому и внимание к авторам», — пояснил генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.