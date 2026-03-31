Минпросвещения опровергло информацию о введении обязательного второго иностранного языка в школах

Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства.
Согласно документу, иностранный язык и второй иностранный язык войдут в список учебных предметов, обязательных для изучения на базовом или углубленном уровне. Среди остальных обязательных дисциплин: математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура и другие.
Изменение планируют ввести с 1 сентября 2027 года. Его ранее одобрил совет министерства по ФГОС общего и среднего профессионального образования.
Недавно стало известно, что в школах Кубы начнут преподавать русский язык в качестве первого иностранного. Это произойдет в 2026/2027 учебном году.