Минцифры выступило против штрафов за использование VPN

Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России
Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»
Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля
Ганвест прокомментировал штраф за неуважение к обществу: «Я остаюсь тем, кто я есть»
В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова
Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне
Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену
Ру отправляется в Мексику в новом трейлере продолжения «Эйфории»
Коммерсант: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN
Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей
Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга в России
РБК: с 1 апреля в России по требова­нию Минцифры отключат пополнение Apple ID​ с мобильного счета
У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера
Wildberries запустил книжный сервис
СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили
В 73 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС
Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»
Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля
Rambler&Co: больше всего россияне любят бытовой и абсурдный юмор
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года
Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням
«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды
Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер

Минцифры выступило против штрафов за использование VPN

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN.

Он назвал этот вариант «решением в лоб». При этом задача снизить использование сервисов обхода блокировок перед министерством стоит.

«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. <…> Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия», — заявил Шадаев.

По словам Шадаева, Минцифры действует в рамках уже принятых решений об ограничении доступа к зарубежным платформам, которые «долго и сложно» пытались привести к соблюдению российского законодательства, но безрезультатно.

В качестве альтернативы обсуждаются другие меры. По данным Forbes, на совещании с участием операторов связи и цифровых платформ предлагалось ввести дополнительную плату за использование международного VPN-трафика сверх лимита (15 Гб в месяц).

Расскажите друзьям