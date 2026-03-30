Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне

Афиша Daily
Фото: Embankment Films

Звезда «Большой маленькой лжи» Лора Дерн снимется в сериале о Джеффри Эпштейне. Об этом сообщил Variety.

Дерн сыграет журналистку, расследовавшую преступления скандального финансиста. Проект реализует Sony Pictures Television. В основу шоу ляжет книга Джули К. Браун «Извращение правосудия: История Джеффри Эпштейна».

Дерн исполнит роль как раз Браун — репортера Miami Herald, которая привлекла внимание к Эпштейну и разоблачила секретную сделку между ним и федеральными прокурорами. Ее расследование, растянувшееся на долгие годы, выявило 80 жертв. Некоторые из них дали ключевые показания, что привело к аресту Эпштейна.

Исполнительным продюсером и со-шоураннером выступит Шэрон Хоффман вместе с Эйлин Майерс. Дерн также будет исполнительным продюсером наряду с Браун, Адамом Маккеем и Кевином Мессиком из Hyperobject Industries.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019-м он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.

Эпштейну грозило до 45 лет лишения свободы. Его смерть породила огромное количество теорий заговора: люди утверждали, что Эпштейн не совершал суицида, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.

Несмотря на смерть, ФБР не опубликовало все доступные материалы по делу Эпштейна. 30 января в свободном доступе оказалась новая партия документов по делу Эпштейна, их опубликовал Минюст США.

Расскажите друзьям