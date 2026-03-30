Селин Дион подтвердила свое возвращение на сцену

Афиша Daily
Фото: celindion

Канадская певица Селин Дион подтвердила возвращение на сцену. Осенью она проведет в Париже свои первые сольные концерты за шесть лет, поделилась артистка в соцсетях.

Дион не выступала так долго из‑за диагностированного у нее «синдрома жесткого человека». В сентябре и октябре она выйдет на сцену арены La Défense, чтобы дать 10 концертов. Они пройдут с 12 сентября по 14 октября.

Певица опубликовала видео с анонсом шоу. В нем она поблагодарила поклонников за поддержку и заботу. «Я так по вам скучала», — сказала она в ролике.

«Я так готова сделать это [вернуться на сцену]. Я чувствую себя хорошо, я сильна. Я чувствую себя взволнованной, конечно, я немного нервничаю. Но больше всего я испытываю благодарность ко всем вам. Не могу дождаться, когда увижу вас вновь», — заявила Дион.

Ранее о готовящихся концертах Дион писали французские СМИ — они заметили афиши шоу в Париже. На улицах города появились 250 постеров с названиями знаменитых песен артистки.

Последний раз Дион выходила на сцену в марте 2020 года, после чего пандемия вынудила ее отменить мировой тур. Гастроли так и не состоялись из‑за проблем со здоровьем певицы.

О диагнозе Дион стало известно в конце 2022 года. Селин рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. О своей борьбе с недугом Дион рассказывала в документальном фильме.

В 2024 году таблоид The Sun писал, что Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе. Он не состоялся. Но Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

