У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера

«По сути, я оказался своего рода ключевой фигурой. Ведь для того, чтобы установить, действительно ли найденный в соборе скелет принадлежит моему пращуру, необходимо провести тест ДНК. <…> Целый ряд фактических элементов позволяет предположить, что на этот раз энигма столетий будет разгадана», — сказал герцог.



В марте в одной из церквей нидерландского города Маастрихт нашли скелет, который может принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя романа «Три мушкетера» Александра Дюма. Командир королевских мушкетеров Шевалье д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Он был одним из ближайших сподвижников Людовика XIV, Местонахождение его останков было неизвестным. Сейчас археологи предполагают, что они обнаружены под алтарем церкви в Маастрихте.