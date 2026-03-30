СМИ: исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере получат по 6,5 млн рублей за эпизод

Юные актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут заработают за каждый эпизод сериала о Гарри Поттере примерно 62,5 тысячи фунтов стерлингов (6,5 млн рублей) за каждый эпизод первого сезона. Об этом написал The Sun со ссылкой на анонимный источник.

В сумме за первую часть телепроекта дети получат порядка 500 тыс. фунтов (более 53 млн рублей). «Если они продолжат в том же духе, то смогут стать мультимиллионерами еще до достижения 18 лет», — отметил собеседник СМИ.

12-летний Маклафлин исполнит в шоу роль Гарри Поттера. 11-летняя Стэнтон предстанет в образе Гермионы Грейджер. 12-летнему Стауту досталась роль Рона Уизли. Они обошли более 32 тыс. детей, проходивших кастинг в проект.

Сериал «Гарри Поттер» по мотивам книг Джоан Роулинг выйдет на экраны в декабре 2026 года. Первый сезон расскажет о событиях первой книги серии «Гарри Поттер и философский камень». Трейлер появился в сети.

Сериал задуман как более подробная, чем фильмы, экранизация романов Дж.К.Роулинг. Каждый сезон будет основан на одной из семи книг саги. Например, в сериале покажут больше сцен из домашней жизни Драко Малфоя, что должно глубже раскрыть характер героя.

Сценаристом и исполнительным продюсером выступила Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Роулинг также принимает участие в проекте в качестве исполнительного продюсера. В актерском состав — Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и Локс Пратт (Драко Малфой).

