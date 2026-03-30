С 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счета, пишет РБК со ссылкой на источники.



По данным издания, такое указание операторам «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и T2) ​дал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании 28 марта. Один из источников РБК рассказал, что это требование власти объяснили необходимостью усложнить оплату VPN-сервисов для того, чтобы Apple начала исполнять законодательство РФ и вернула в App Store удаленные российские приложения.



Представители «МегаФона», «Т2-Мобайл» и «ВымпелКома» отказались от комментариев. В МТС и Минцифры на запрос РБК еще не ответили.



Apple ID и привязанный к нему номер позволяют владельцам iPhone оплачивать сервисы Apple, подписки на приложения и игры в App Store, а также совершать покупки внутри них. Этот способ стал популярен в 2022 году после того, как Apple прекратила принимать банковские карты, выпущенные в России.

