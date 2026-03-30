Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»

В сети появился трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые», который выйдет 13 апреля на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.
Новые серии шоу расскажут, как живет семья Васильевых после возвращения мамы. Дети, как показал ролик, устраивают для Даши сюрприз, а папа Вениамин ухаживает за женой, по которой скучал.
Грядущий сезон будет для сериала уже пятым. В нем Даше придется вновь выстраивать отношения с детьми, Боре и Галине Сергеевне — учиться быть родителями, а девочкам Васнецовым искать свое место в изменившейся семейной иерархии.
В пятом сезоне зрителям наконец расскажут, где была Даша после того, как сбежала от своей семьи. Ранее режиссер ситкома Павел Брусочкин анонсировал появление в шоу персонажа Иржи в исполнении Михаила Башкатова.
К своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Лиза Арзамасова и Алексей Демидов.
30 октября 2025 года вышел фильм «Папины дочки. Мама вернулась». Сюжет закрутится вокруг возвращения мамы после долгого отсутствия. Ключевым событием стала свадьба Маши, которая проходила в Кисловодске.