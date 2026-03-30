Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»

Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений
Wildberries запустил книжный сервис
Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN
Софи Тернер получила травму на съемках «Tomb Raider». Работу над проектом приостановили
В 73 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС
Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»
«Невеста!» Мэгги Джилленхол выйдет в «цифре» 7 апреля
Rambler&Co: больше всего россияне любят бытовой и абсурдный юмор
Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года
Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням
«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды
Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер
Роберт Паттинсон и Зендая назвали любимые фильмы с участием друг друга — «Маяк» и «Претенденты»
Синоптик рассказал, что в Москве растаял почти весь снег
Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля
Миранда Пристли теперь ездит на Maybach: Mercedes стал партнером «Дьявол носит Prada-2»
В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса
HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»
Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая
39% молодых россиян готовы работать на одном месте больше 5 лет, если их устраивают условия
Синоптик: летом в Москве в этом году возможна аномальная жара
Райан Гослинг устроил брату Евы Мендес импровизированное прослушивание на промо «Конца света»
В Польше люди с алкогольной зависимостью будут каждый месяц получать денежное пособие
Сергей Бурунов и Александр Шепс получили главные роли в «Елках-13»
Умер Джеймс Толкан — звезда «Назад в будущее» и «Лучшего стрелка»
Джоан Роулинг понравился первый тизер сериала «Гарри Поттер»

Вышел трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые»

Фото: Start

В сети появился трейлер пятого сезона ситкома «Папины дочки. Новые», который выйдет 13 апреля на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.

Новые серии шоу расскажут, как живет семья Васильевых после возвращения мамы. Дети, как показал ролик, устраивают для Даши сюрприз, а папа Вениамин ухаживает за женой, по которой скучал.

Видео: «Кинопоиск | Новости»/Telegram

Грядущий сезон будет для сериала уже пятым. В нем Даше придется вновь выстраивать отношения с детьми, Боре и Галине Сергеевне — учиться быть родителями, а девочкам Васнецовым искать свое место в изменившейся семейной иерархии.

В пятом сезоне зрителям наконец расскажут, где была Даша после того, как сбежала от своей семьи. Ранее режиссер ситкома Павел Брусочкин анонсировал появление в шоу персонажа Иржи в исполнении Михаила Башкатова.

К своим ролям вернутся Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Лиза Арзамасова и Алексей Демидов.

30 октября 2025 года вышел фильм «Папины дочки. Мама вернулась». Сюжет закрутится вокруг возвращения мамы после долгого отсутствия. Ключевым событием стала свадьба Маши, которая проходила в Кисловодске.

