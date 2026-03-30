Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил их принять меры против VPN-сервисов, пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.



В частности, министр предложил до 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Один из источников Forbes добавил, что на совещании Максут Шадаев не исключил также возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок.



По словам независимого специалиста телеком-рынка Алексея Учакина, пока речь идёт о плате именно за зарубежный трафик, а не за сервисы, которые работают через VPN. «Другие детали нужно смотреть в нормативных документах, какие там будут использованы формулировки», — уточнил он.



В сентябре 2025 года в стране вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за рекламу VPN и штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN. Недавно в Госдуме пообещали не ограничивать VPN в России 2026 году. «Это технология, которую не обуздать. Мы это прекрасно понимаем <…>, поэтому VPN никак ограничиваться не будет», — сказал депутат Сергей Боярский.