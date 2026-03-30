Ганвеста оштрафовали за «явное неуважение к обществу»

Фото: @gunwestofficial

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 95 тыс. рублей рэпера Ганвеста (настоящее имя  Гоминов Руслан Владимирович) за «оскорбления человеческого достоинства» и «явное неуважение к обществу». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Рэпера признали виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности в интернете или выражение явного неуважения к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти).

Нарушение нашли в одном из треков музыканта. Его название в сообщении не уточняется. Телеграм-канал Baza пишет, что это песня «Вика любит пэпэ». 

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале 30 марта сообщила, что организация обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить, можно ли включить Ганвеста в реестр иностранных агентов. По ее словам, ранее она также обращалась в Генпрокуратуру и МВД «в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у этого исполнителя». 

Недавно рэпер объявил, что зацензурит свои старые треки. Такое решение он принял после того, как на него завели дело о пропаганде наркотиков.

