Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года

«Централ Партнершип» и «Кинопоиск» представляют фрагмент нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». Он выйдет в российский прокат 21 мая 2026 года.



Главные роли в экшне исполнили Генри Кэвилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк. «Грязные деньги» стали третьей совместной работой Ричи и Генри Кэвилла после фильмов «Министерство неджентльменских дел» и «Агенты А.Н.К.Л.».



Фильм создан при участии российской «Плюс Студии». «Кинопоиск» выступает цифровым дистрибьютором в России. Кинотеатральный дистрибьютор — «Централ Партнершип».