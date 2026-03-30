Rambler&Co: больше всего россияне любят бытовой и абсурдный юмор

Фото: Freepik

41% россиян считают самыми понятными и близкими темами для шуток быт, семью, работу и повседневные мелочи, следует из исследования Rambler&Co, приуроченного к 1 апреля.

Абсурдный и неожиданный юмор близок 31% опрошенных. О политике и экономике шутят 13%, об отношениях и человеческих слабостях — 8%. Самоирония оказалась близка только 7%.

Для почти трети (29%) респондентов юмор — способ поддержать себя в моменты стресса. 28% — помогает отвлечься и поднять настроение. Еще 21% воспринимают его как привычный фон, 13% не видят влияния на жизнь, а 9% называют смех способом стать ближе к другим.

47% россиян не готовы шутить над катастрофами и горем ни при каких обстоятельствах. У 19% табу распространяется на тяжелые ситуации знакомых, у 14% — на здоровье и физические особенности людей, у 7% — на религиозные и культурные темы. При этом 13% считают, что шутить допустимо на любые темы при условии отсутствия прямого оскорбления.

