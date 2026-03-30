Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням

Недавно в Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat — более 413 тысяч штук. Создатели игры Cut the Rope выпустили официальное заявление: их персонаж Ам Ням не виноват.
Машина с шоколадом покинула завод в Центральной Италии и направлялась в Польшу, но пропала по дороге. За несколько дней транспорт и его содержимое так и не нашли.
«Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat (англ. to have a break). Похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли (англ. made a break) более 12 тонн нашего шоколада», — сказал тогда представитель Nestlé.
Разработчики игры Cut the Rope сегодня выпустили заявление: «Мы официально подтверждаем: Ам Ням не имел к этому никакого отношения. Спасибо». В игре герой ест круглые красно-оранжевые карамельки.