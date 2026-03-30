«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра

Фото: пресс-служба компании «Афиша»

27 марта, в Международный день театра, «Афиша», Департамент транспорта Москвы и театр «Ленком Марка Захарова» превратили фойе станции метро «Курская» в сцену для театрального перформанса.

В течение нескольких часов студенты ГИТИСа исполняли саундраму — жанр, созданный худруком «Ленкома» Владимиром Панковым. Это синтез драмы, оперы, балета и музыки, где последняя выступает не фоном, а полноправным действующим лицом. В программе нашлось место и массовым танцевальным номерам, и каверам на группу «Кино».

Весь март в преддверии праздника «Афиша» вместе с партнерами давала зрителям поводы пойти в театр: кешбэки, розыгрыши, а в Петербурге прошла акция с «цветущими» плакатами. В оживленных точках города появились постеры с фразой «Повод есть — пригласи ее в театр» и живыми розами, которые можно было снять и унести с собой.

Событие в московском метро стало кульминацией, точно передающей главную мысль: театр не требует особого случая и специальной подготовки — иногда достаточно просто выйти из метро и оказаться в центре культурных событий.

