Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля

HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды
Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер
Роберт Паттинсон и Зендая назвали любимые фильмы с участием друг друга — «Маяк» и «Претенденты»
Синоптик рассказал, что в Москве растаял почти весь снег
Миранда Пристли теперь ездит на Maybach: Mercedes стал партнером «Дьявол носит Prada-2»
В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса
Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая
39% молодых россиян готовы работать на одном месте больше 5 лет, если их устраивают условия
Синоптик: летом в Москве в этом году возможна аномальная жара
Райан Гослинг устроил брату Евы Мендес импровизированное прослушивание на промо «Конца света»
В Польше люди с алкогольной зависимостью будут каждый месяц получать денежное пособие
Сергей Бурунов и Александр Шепс получили главные роли в «Елках-13»
Умер Джеймс Толкан — звезда «Назад в будущее» и «Лучшего стрелка»
Джоан Роулинг понравился первый тизер сериала «Гарри Поттер»
Россияне смогут увидеть рядом Венеру и Юпитер 9 июня
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет
Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты
Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде
Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»
В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Австралии, в городе Карнарвон, небо стало красным из‑за пылевой бури
В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода
В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей
Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк

Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля

Фото: peterhofmuseum.ru

Первый пуск фонтанов Петергофа в 2026 году состоится 25 апреля, а традиционный Весенний праздник фонтанов — 16 мая. Об этом ТАСС сообщил гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков.

По его словам, тему весеннего праздника объявят позднее. В 2025 году он был посвящен фонтану, который стал одним из самых узнаваемых символов дворцово-паркового ансамбля, — скульптурной группе «Самсон, разрывающий пасть льва».

Гендиректор добавил, что в новом сезоне расширится список льготных категорий, также впервые в Петергофе появятся дополнительные дни бесплатного посещения некоторых музеев для всех посетителей. «Музей-заповедник не только сохраняет льготную стоимость для граждан и налоговых резидентов РФ и граждан Республики Беларусь (РБ), но и вводит ее для других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана, Кыргызстана. Сохраняется бесплатное ежедневное посещение музея-заповедника для многодетных семей РФ и РБ, детей до 7 лет, участников СВО и членов их семей, сотрудников государственных музеев РФ и других категорий граждан. С этого года также бесплатно посещать музей-заповедник могут члены Международного совета музеев (ИКОМ)», — рассказал Ковриков.

Руководитель дворцово-паркового ансамбля отметил, что Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум не закрываются в апреле и работают для посетителей ежедневно, в них уже идет подготовка к сезону. По его словам, закрытые на зиму музеи уже готовят интерьеры к встрече с посетителями, продолжаются работы по расчистке дорожек, формировке шпалер, приданию растениям геометрически правильных форм.

Музей-заповедник «Петергоф» — один из самых популярных туристических объектов России. В 2025 году его посетили более 5 млн человек. 

