Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля

Гендиректор добавил, что в новом сезоне расширится список льготных категорий, также впервые в Петергофе появятся дополнительные дни бесплатного посещения некоторых музеев для всех посетителей. «Музей-заповедник не только сохраняет льготную стоимость для граждан и налоговых резидентов РФ и граждан Республики Беларусь (РБ), но и вводит ее для других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана, Кыргызстана. Сохраняется бесплатное ежедневное посещение музея-заповедника для многодетных семей РФ и РБ, детей до 7 лет, участников СВО и членов их семей, сотрудников государственных музеев РФ и других категорий граждан. С этого года также бесплатно посещать музей-заповедник могут члены Международного совета музеев (ИКОМ)», — рассказал Ковриков.