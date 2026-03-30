В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В Италии ограбили частный музей фонда Маньяни-Рокка в провинции Парма. Воры вынесли из него работы Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья.