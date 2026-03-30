В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В Италии ограбили частный музей фонда Маньяни-Рокка в провинции Парма. Воры вынесли из него работы Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Злоумышленники украли картину Ренуара «Рыбы» 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса (1922).
Все произведения находились на верхнем этаже в зале французской живописи. Ущерб исчисляется миллионами евро.
По данным газеты Corriere della Sera, ограбление заняло менее трех минут. Несколько человек в масках взломали входную дверь и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления.
