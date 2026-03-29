Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»

Ким Новак заявила, что «никогда бы не одобрила» участия Сидни Суини («Эйфория») в фильме «Scandalous!» («Скандальный»), посвященном жизни 93-летней актрисы и ее роману с Сэмми Дэвисом-младшим. В интервью The Times двукратная обладательница премии «Золотой глобус» сообщила, что Суини слишком сексуально выглядит для этой роли.