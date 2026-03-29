Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая

Фото: Пушкинский музей

Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2026 году пройдет 16 мая. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Акция будет посвящена теме «Родное». По словам Любимовой, в Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов страны.

Двери музеев по всей стране будут открыты до позднего вечера. Гостей ждут не только тематические выставки, но и образовательные программы, посвященные национальным традициям, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления. Ознакомиться с афишей мероприятий и подключиться к видеотрансляциям можно будет на портале «Культура.РФ».

«Ночь музеев» в России проводится с 2002 года.  В том году акция состоялась 17 мая, а ее темой стали «Герои».

