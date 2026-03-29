39% молодых россиян готовы работать на одном месте больше 5 лет, если их устраивают условия

Главная причина, которая побуждает россиян менять работу, — возможность повысить доход в соответствии со своим опытом и вкладом — этот фактор назвали 36% респондентов. 22% молодых специалистов ищут более гибкий формат, который лучше вписывается в их образ жизни, а каждый пятый (20%) меняет работу из-за изменений в жизненных обстоятельствах — например, из-за учебы или переезда. Показательно, что 19% молодых россиян уходят в поисках работы, которая вдохновляет и приносит чувство смысла. Примерно с той же частотой звучат желание профессионального роста (18%) и потребность сбалансировать работу с личной жизнью (18%).