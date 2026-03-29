Сергей Бурунов и Александр Шепс получили главные роли в «Елках 13»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Кинокомпания Bazelevs совместно с кинокомпанией Toomuch Production и с дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» объявили каст новой части кинофраншизы «Елки 13». Фильм выйдет в широкий прокат в середине декабря 2026 года.

Главные роли в картине исполнят Сергей Бурунов, Валентина Ляпина и победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс. В центре сюжета ленты окажется бизнесмен Игорь (Сергей Бурунов). Накануне праздника гадалка накладывает на него проклятие, избавиться от которого можно лишь воссоединившись с дочерью (Валентина Ляпина), о существовании которой мужчина давно предпочитает не вспоминать. За помощью Игорь отправляется к экстрасенсу Александру Шепсу.

«Сценарий впечатлил меня диапазоном и своей историей. Как сказал режиссер Жора Крыжовников, "от Гайдая к открытой буре". Мой герой проходит настоящую трансформацию. Он думал, что вся жизнь — в достатке, в удовольствиях, но Вселенная распоряжается по-своему и подводит его к очень серьезному осознанию. И он делает правильный выбор», — рассказал Бурунов.

Съемки новеллы недавно завершились в Москве. Режиссерами выступили Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лёд», «Елки 12»), Ольга Долматовская («Елки 12», «Москва слезам не верит. Все только начинается») и Юрий Коробейников («Елки 12», «Любопытная Варвара»). Сценаристами стали Петр Внуков и Жора Крыжовников, которые работали над фильмом «Елки 12». 

Расскажите друзьям