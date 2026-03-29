Джоан Роулинг понравился первый тизер сериала «Гарри Поттер»

Джоан Роулинг оказалась в восторге от тизера сериала «Гарри Поттер». В соцсети Х писательница написала: «Это выглядит невероятно. Я так этому рада».
HBO Max опубликовал первый видеоролик 25 марта. Он начинается с того, что Гарри живет в чулане под лестницей в доме Дурслей и ходит в магловскую школу. Его задирает кузен Дадли, а тетя Петунья уверяет, что он самый обычный мальчик, совсем не особенный. Затем герою приходит письмо из Хогвартса, куда ему помогает добраться Хагрид. В купе Хогвартс-экспресса Гарри впервые встречается с Роном и Гермионой.
Роль юного волшебника исполняет Доминик МакЛоклин, а его лучших друзей ― Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. В каст также вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет МакТир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и Локс Пратт (Драко Малфой).
За первые 48 часов после публикации видео о юном волшебнике набрало 277 млн просмотров на разных платформах. Это сделало его самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max.
При этом в соцсетях зрители критикуют создателей сериала за цветокоррекцию, которая, по их мнению, слишком темная для первого сезона. Кроме того, много негативных реакций обрушилось и на актера Паапу Эссьеду, который исполняет роль Северуса Снейпа. Он предстал в видео с дредами и в спортивной олимпийке, что, как считают поклонники, совершенно не соответствует книжному канону.