Россияне смогут увидеть рядом Венеру и Юпитер 9 июня

9 июня ожидается самое красивое соединение планет. В этот день Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. «Это явление можно будет увидеть невооруженным глазом в течение двух часов после захода солнца в западной части неба», — добавил он.