Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты

Скандал с участием певицы Чаппелл Роан, обвиненной в том, что ее охранник агрессивно отчитал 11-летнюю падчерицу футболиста Жоржиньо, оказался раздут с помощью ботов.
К такому выводу пришла компания по анализу данных GUDEA, изучившая более 100 тыс. сообщений в соцсетях.
Инцидент произошел 22 марта в отеле Сан-Паулу, где Роан находилась на фестивале Lollapalooza Brasil. Жоржиньо заявил, что его падчерица Ада Лоу (дочь актера Джуда Лоу), большая поклонница певицы, просто «прошла мимо столика», после чего охранник отчитал семью.
Анализ GUDEA показал, что посты были созданы 54 334 пользователями, но 4,2% из них (около 2282) были «нетипичными» — другими словами, вероятно, ботами. При этом на их долю пришлось более 23% всех сообщений (23 000 из 100 000). В отчете отмечается наличие «значительной дезинформации» и скоординированных кампаний.
Ранее GUDEA фиксировала подобную активность в кампаниях против Тейлор Свифт и Блейк Лайвли. На фоне скандала мэр Рио-де-Жанейро запретил Роан выступать на одном из крупнейших городских событий.
Анализ GUDEA ставит под сомнение искренность и масштаб общественного резонанса, вызванного инцидентом, указывая на возможную организованную кампанию. Информация о возможной роли ботов уже вызвала новую волну обсуждений в соцсетях.