Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде

Бритни Спирс впервые высказалась спустя три недели после ареста в Калифорнии.
4 марта певицу задержали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 27 марта Спирс опубликовала ролик вместе с 19-летним сыном Джейденом Федерлайном.
«Спасибо вам за поддержку… Проводить время с семьей и друзьями — это такое благословение», — написала она, призвав подписчиков «оставаться добрыми».
После ареста представитель Спирс назвал произошедшее «прискорбным инцидентом, который совершенно недопустим». Он добавил, что певица намерена сотрудничать с законом, а близкие разработают план помощи ей. Следующее судебное заседание назначено на 4 мая.
Это не первый случай, когда Спирс сталкивается с обвинениями, связанными с вождением. В 2007 году ей предъявляли обвинения в наезде со скрытием, которые в итоге были сняты.
Спирс не выпускала полноценных альбомов с 2016 года, но в 2022-м записала совместный с Элтоном Джоном сингл «Hold Me Closer» — свой первый релиз после завершения 13-летней опеки. В этом году она заявила, что не планирует выступать в США, но не исключила концертов в Великобритании и Австралии.