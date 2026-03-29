Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде

В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет
Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты
Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»
В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Австралии в городе Карнарвон небо стало красным из‑за пылевой бури
В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода
В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей
Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк
Канье Уэст выпустил 12-й альбом «Bully» и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом
В Махачкале ввели режим ЧС из‑за наводнения
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек — это рекорд для Disney+
Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
Появился первый кадр финала «Благих знамений»
Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»
Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max
Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате
Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности
Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO
Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку
Власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей
72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы
Химеш Пател снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам
Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»

Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде

Фото: Hulu

Бритни Спирс впервые высказалась спустя три недели после ареста в Калифорнии.

4 марта певицу задержали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 27 марта Спирс опубликовала ролик вместе с 19-летним сыном Джейденом Федерлайном.

«Спасибо вам за поддержку… Проводить время с семьей и друзьями — это такое благословение», — написала она, призвав подписчиков «оставаться добрыми».

После ареста представитель Спирс назвал произошедшее «прискорбным инцидентом, который совершенно недопустим». Он добавил, что певица намерена сотрудничать с законом, а близкие разработают план помощи ей. Следующее судебное заседание назначено на 4 мая.

Это не первый случай, когда Спирс сталкивается с обвинениями, связанными с вождением. В 2007 году ей предъявляли обвинения в наезде со скрытием, которые в итоге были сняты.

Спирс не выпускала полноценных альбомов с 2016 года, но в 2022-м записала совместный с Элтоном Джоном сингл «Hold Me Closer» — свой первый релиз после завершения 13-летней опеки. В этом году она заявила, что не планирует выступать в США, но не исключила концертов в Великобритании и Австралии.

