Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»

Фото: Prime Video

Дженсен Эклс, исполнитель роли Солдатика в сериале «Пацаны», раскрыл подробности о приквеле «Vought Rising».

В интервью Collider актер поделился, что сериал, действие которого развернется в 1950-х, покажет героя в его естественной среде, где он чувствует себя «главной собакой». Создатели намерены сделать шоу многосезонным.

По словам Эклса, зрители увидят не только знакомый формат «Пацанов», адаптированный под историческую эпоху, но и узнают, как формировался характер Солдатика. 

«Что касается лично меня, то я привык играть Солдатика и привык видеть его в современном мире — он, я люблю говорить, аналоговый человек в цифровом мире, он как рыба, выброшенная на берег, в том образе, который мы знаем сейчас.

 Теперь мы увидим его в его собственной среде, где он чувствует себя как дома. Он здесь главный. Но мы также увидим, почему он стал таким, каким мы его знаем», — добавил актер.

Финальные серии основного сериала начнут выходить 8 апреля. В пятом сезоне мир окончательно подчинится Хоумлендеру, а команда «Пацанов» будет разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.
 

