В Австралии в городе Карнарвон небо стало красным из‑за пылевой бури

В Австралии в районе города Карнарвон небо стало красным из-за пылевой бури, сообщает Fox Weather.



Природное явление произошло 27 марта в преддверии тропического циклона «Нарелл» в районе бухты Акул в Западной Австралии. Его объясняют мощными ветрами, которые поднимают в атмосферу богатые оксидами железа частицы пыли — процесс, который часто происходит в засушливых регионах Австралии.



Как пишет Storyful, в интернете распространилось видео, опубликованное в соцсетях туристического кемпинг-парка Shark Bay Caravan Park. «Снаружи невероятно жутко и все покрыто пылью. Ветра пока немного. Будем надеяться, что дождей будет достаточно, чтобы все это смыть. Для нас это определенно выходной», — написали сотрудники парка.