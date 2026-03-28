В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода

«Первые сутки апреля в столичном регионе ожидаются хоть и с облачностью, но теплыми: ночью от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем — до плюс 21 градуса», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что в дневные часы местами также возможен небольшой дождь.



Примерно такой же характер погоды ожидают синоптики и в четверг, 2 апреля. При этом днем из-за возможного небольшого дождя температура может подняться до 17-22 градусов выше нуля. Ветер прогнозируется северный со скоростью 2-7 метров в секунду.



Недавно климатолог Николай Терешонок рассказал, что пляжный сезон в Москве и во всем Центральном регионе РФ могут открыть в середине июня, когда температура воды будет составлять 18-20 градусов. Он добавил, что метеорологическое лето в Центральной России обычно начинается в конце мая-начале июня, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво превышает 15 градусов тепла. В Москве такие показатели фиксируют чаще всего с 25 мая.