Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк

Рианна рассказала, как пережила стрельбу по территории своего особняка в Лос-Анджелес, пишет Daily Mail со ссылкой на полицейский отчет, который оказался в распоряжении издания.



Певица находилась в трейлере на территории своего дома, когда услышала звук, похожий на «10 громких ударов по металлу». В это время в трейлере был также ее муж рэпер A$AP Rocky. Когда Рианна выглянула наружу, она поняла, что шум, который она слышала, был из-за выстрелов.