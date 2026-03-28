Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк

Рианна рассказала, как пережила стрельбу по территории своего особняка в Лос-Анджелес, пишет Daily Mail со ссылкой на полицейский отчет, который оказался в распоряжении издания.
Певица находилась в трейлере на территории своего дома, когда услышала звук, похожий на «10 громких ударов по металлу». В это время в трейлере был также ее муж рэпер A$AP Rocky. Когда Рианна выглянула наружу, она поняла, что шум, который она слышала, был из-за выстрелов.
Певица обнаружила отверстия от пуль в лобовом стекле трейлере — как раз там, где она стояла всего несколько секунд назад. Затем Рианна подняла своего партнера из постели и сказала ему, что в них стреляют, повалив его на землю.
В отчете говорится, что A$AP Rocky, по его словам, проснулся от того, что Рианна сказал ему: «В нас стреляли». Затем пара постаралась обезопасить своих детей и персонал.
Артистка рассказала полицейским, что в прошлом она получала угрозы об убийстве в социальных сетях. Подозревая в стрельбе Иванна Ортиз на суде не признала себя виновной по 14 пунктам обвинения, включая покушение на убийство. В случае признания ее виновной ей грозит пожизненное заключение.
В Лос-Анджелесе 8 марта по особняку Рианны открыли огонью полуавтоматической винтовки. Полиция задержала 35-летнюю подозреваемую в стрельбе по имени Иванна Ортиз. У неё обнаружили винтовку и семь гильз. Мотив нападения пока неизвестен.