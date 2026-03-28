Канье Уэст выпустил 12-й альбом Bully и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом

2 мин на чтение
Кадр: Kanye West/Youtube

27 марта американский рэпер Канье Уэст выпустил новый студийный альбом «Bully» — двенадцатый по счету.  Он уже доступен на Spotify и других площадках.

Предыдущая пластинка рэпера «Donda 2» выходила в 2022 году. Музыкант представил новый альбом в прямом эфире на YouTube и на вечеринках в разных городах, однако в соцсетях отмечают, что первая презентация отличается от версии альбома, размещенного на стримингах. Канье также опубликовал клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом под названием «Father». Его режиссером выступила Бьянка Цензори, жена Уэста.

Источник: Kanye West/Youtube

Треклист состоит из 18 песен. Ранее в соцсетях рэпер размещал список композиций. Среди них фиты с Трэвисом Скоттом, Nine Vicious, Ty Dolla $ign и Ceelo Green, а также традиционные для Канье сэмплы из классических песен.

Недавно Канье Уэст объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Он утверждает, что сейчас работает над своим ментальным состоянием и просит терпения и понимания.

