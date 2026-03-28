В Махачкале ввели режим ЧС из‑за наводнения

Канье Уэст выпустил 12-й альбом Bully и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек — это рекорд для Disney+
Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
Появился первый кадр финала «Благих знамений»
Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»
Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max
Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате
Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности
Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO
Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку
Власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей
72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы
Химеш Пател снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам
Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»
Ozon начал работать в Туркмении
«Я придворный шут»: Джош Дюамель заявил, что актерам не стоит говорить о политике
Каллум Тернер, Эль Фэннинг и Памела Андерсон появились в трейлере «Обрезки розовых кустов»
Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»
В Москве появится автокинотеатр Okko x «СберПрайм»
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof
Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»
В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника
«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи
Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов

В Махачкале ввели режим ЧС из‑за наводнения

Кадр: соцсети

В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнения после сильных дождей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — сообщила мэрия.

28 марта в Дагестане прошли сильные ливни. В соцсетях распространились кадры последствий наводнения.
 

В Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Улицы города затопило, под водой оказались машины и другие объекты. 

В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. 132 населенных пунктов остались без электричества. Жителей Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта призвали не пить воду из-под крана из-за высокой мутности.

«Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел. Не знаю, что выше произошло и что привело к этому… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел», — рассказал один из жителей Махачкалы «Газете.Ru».

