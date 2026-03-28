В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнения после сильных дождей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.
«Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — сообщила мэрия.
28 марта в Дагестане прошли сильные ливни. В соцсетях распространились кадры последствий наводнения.
В Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Улицы города затопило, под водой оказались машины и другие объекты.
В Хасавюрте из-за непогоды обрушился железнодорожный мост. 132 населенных пунктов остались без электричества. Жителей Каспийска, Махачкалы, Хасавюрта призвали не пить воду из-под крана из-за высокой мутности.
«Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел. Не знаю, что выше произошло и что привело к этому… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел», — рассказал один из жителей Махачкалы «Газете.Ru».