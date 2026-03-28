Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

К 2036 году показатель планируют увеличить до 78–81 года. Ожидается, что в 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. 

«Самое главное, конечно, не то, сколько лет человек живет, а то, как он проживает эти годы. Важно сохранить функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие. Поэтому сегодня не совсем верно говорить о продлении жизни, правильнее — о продлении периода активного долголетия», — сказала Ткачева.​

Недавно стало известно, что средний размер пенсии работающих пенсионеров превысил отметку в 30 тыс. рублей в трех регионах России. Такое значение зафиксировали в Чукотском автономном округе (34,7 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (32,1 тыс. рублей) и Магаданской области (30,5 тыс. рублей).

